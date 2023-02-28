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"Челси" отправил хавбека в аренду в Бразилию

Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

Хавбек “Челси” Андрей Сантос до конца сезона будет выступать за бразильский “Васко да Гама”.

Как сообщил журналист Николо Скира, 18-летний бразилец будет выступать за клуб из Рио-де-Жанейро на правах аренды.

Напомним, что Сантос был приобретен у “Васко да Гама” за 12,5 млн евро, но не успел провести ни одного матча за лондонскую команду.

Всего же в прошлом году он провел 27 матчей в рамках бразильской Серии B, в которых забил 8 мячей.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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