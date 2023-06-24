"Челси" отклонил очередное предложение "Манчестер Юнайтед" по трансферу Маунта

“Челси” вновь отказал “Манчестер Юнайтед” в продаже полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы предлагали за футболиста 64 миллиона евро, но данная сумма не устроила лондонцев. “Челси” оценивает игрока в 68 миллионов евро и еще восемь миллионов евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.