"Челси" отказался от вратаря "Интера". На него остался один претендент

Лондонский “Челси” не будет покупать камерунского вратаря миланского “Интера” Андре Онана, сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение рассмотреть другие варианты. Таким образом, единственным претендентом на голкипера является “Манчестер Юнайтед”, который может заплатить за него около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 41 матч во всех турнирах и пропустил 36 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.