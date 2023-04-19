"Челси" отказался от кандидатуры экс-тренера сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике не возглавит лондонский “Челси”, сообщает журналист Мэтт Лоу в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение отказаться от кандидатуры испанского специалиста. В данный момент лондонцы рассматривают кандидатуры Юлиана Нагельсманна (экс-"Бавария") и Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм" и экс-"Пари Сен-Жермен").

Напомним, что в нынешнем сезоне “Челси” уволил уже двух специалистов с поста главного тренера - Томаса Тухеля и Грэма Поттера. В данный момент команду временно возглавляет Фрэнк Лэмпард.

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