"Челси" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере одного из лидеров

“Манчестер Юнайтед” не сумел договориться о переходе полузащитника “Челси” Мэйсона Маунта, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы предлагали за футболиста 47 миллионов евро, но получили отказ. Лондонский клуб хочет получить за игрока намного больше, несмотря на то, что его контракт истекает через год.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.