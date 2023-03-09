"Челси" определился с ценой на Маунта
Новости футбола Сегодня, 16:35
Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен
“Челси” может продать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, лондонский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Хавбек может остаться лишь в том случае, если продлит контракт, который действует до лета 2024 года. Впрочем, на данный момент стороны находятся далеко от достижения договоренности. Интерес к Маунту проявляют “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”.
В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: "Брайтон" определился с ценой Мак Аллистера.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:12 Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта
Новости футбола Сегодня, 17:01 "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы
Новости футбола Сегодня, 16:57 "Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы
Новости футбола Сегодня, 14:32 "Аль-Наср" Роналду проиграл конкуренту за чемпионство
Новости футбола Вчера, 17:13 Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 17:09 "Милан" выбил "Тоттенхэм" из Лиги чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:27 Главные новости дня: 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:22 Победы "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ниццы": результаты Лиги Конференций 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:12 Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:05 Ди Мария принес "Ювентусу" победу в матче Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:01 "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 16:57 "Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 16:35 "Челси" определился с ценой на Маунта Новости футбола Сегодня, 16:19 "Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 15:55 Нападающий "Тоттенхэм" "наехал" на главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:42 Появились детали неудачных переговоров "Реала" с Асенсио
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кельн - Бохум 10 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кадис - Хетафе 10 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Аталанта 11 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Болонья - Лацио 11 марта 2023 года