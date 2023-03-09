"Челси" определился с ценой на Маунта

“Челси” может продать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, лондонский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Хавбек может остаться лишь в том случае, если продлит контракт, который действует до лета 2024 года. Впрочем, на данный момент стороны находятся далеко от достижения договоренности. Интерес к Маунту проявляют “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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