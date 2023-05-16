"Челси" определился с кандидатами на позицию форварда

"Челси" включил в свой шорт-лист трех форвардов: Виктора Осимхена из "Наполи", Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Айвана Тони из "Брентфорда".

По данным источника, лондонский клуб заинтересован в первую очередь в Осимхене или Мартинесе, но понимает, что цена на этих игроков будет высока, поэтому рассматривает Тони как альтернативу.

В текущем сезоне английский форвард забил 21 гол за "Брентфорд", тогда как у Осимхена и Мартинеса по 28 и 24 забитых мячей соответственно.

Напомним, что Тони находится под следствием из-за подозрений в ставках на тотализатор.