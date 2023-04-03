"Челси" определил основного кандидата на пост главного тренера

Лондонский “Челси” проявляет интерес к Юлиану Нагельсману, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве основного кандидата.

Напомним, что “Челси” остался без главного тренера после увольнения Грэма Поттера.

Ранее сообщалось, что интерес к 35-летнему Нагельсману проявляет “Тоттенхэм”, но тренер хочет взять паузу до лета.

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