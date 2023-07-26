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"Челси" опережает "Арсенал" в борьбе за полузащитника "Аякса"

Новости футбола Сегодня, 11:22
"Челси" опережает "Арсенал" в борьбе за полузащитника "Аякса" Фото: инстаграм Мохаммеда Кудуса/Автор неизвестен

Полузащитник амстердамского “Аякса” и сборной Ганы Мохаммед Кудус близок к переходу в “Челси”, сообщает The Independent.

По сведениям источника, “аристократы” в борьбе за футболиста опережают “Арсенал”, который также хочет купить игрока. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов.

22-летний Кудус выступает за “Аякс” с лета 2020 года. Он перешел в голландский клуб из “Нордшелланда”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 84 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. В составе “Аякса” африканец два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а также один раз становился обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Кудус с 2019 года играет за сборную Ганы. Всего он провел за ганскую национальную команду 24 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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