“Челси” оформил трансфер 20-летнего таланта ПСВ

“Челси” подписал 20-летнего хавбека ПСВ Нони Мадуэке.

О трансфере сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что Мадуэке подписал контракт на 7,5 года с возможностью продления договора на еще один год.

За молодого футболиста лондонцы заплатили около 35 млн евро.

В текущем сезоне Мадуэке забил 2 гола в 9 матчах за ПСВ. По причине травмы он был вынужден пропустить начало сезона.