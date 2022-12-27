"Челси" одержал уверенную победу в АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле обыграл “Борнмут” со счетом 2:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Кая Хавертца и Мэйсона Маунта.

“Челси”, набрав 24 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 16 очками остался на 14-й позиции.

“Челси” – “Борнмут” - 2:0 (2:0)

Голы: Хавертц, 16 - 1:0, Маунт, 24 - 2:0

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 53), Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо, Закария (Галлахер, 82), Маунт, Пулишич (Обамеянг, 82), Хавертц, Стерлинг (Чалоба, 88).

“Борнмут”: Трэверс, Стэйси (Энтони, 46), Смит, Сенеси, Келли, Земура, Лерма, Кук, Биллинг (Кристи, 66), Мур (Дембеле, 85), Соланке.

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