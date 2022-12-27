"Челси" одержал уверенную победу в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле обыграл “Борнмут” со счетом 2:0.
Победу лондонскому клубу принесли голы Кая Хавертца и Мэйсона Маунта.
“Челси”, набрав 24 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 16 очками остался на 14-й позиции.
“Челси” – “Борнмут” - 2:0 (2:0)
Голы: Хавертц, 16 - 1:0, Маунт, 24 - 2:0
“Челси”: Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 53), Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо, Закария (Галлахер, 82), Маунт, Пулишич (Обамеянг, 82), Хавертц, Стерлинг (Чалоба, 88).
“Борнмут”: Трэверс, Стэйси (Энтони, 46), Смит, Сенеси, Келли, Земура, Лерма, Кук, Биллинг (Кристи, 66), Мур (Дембеле, 85), Соланке.
Не пропустите: Названа будущая зарплата Гакпо в "Ливерпуле".
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал"
Новости футбола Сегодня, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Новости футбола Вчера, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Новости футбола Вчера, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Новости футбола Вчера, 16:35 Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 "Шахтер" отклонил крупное предложение по Мудрику Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Челси" теряет основного защитника Новости футбола Сегодня, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" и "Ливерпуль" намерены купить Беллингема по сниженной цене Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" интересуется одним из лучших форвардов Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 14:30 "Челси" одержал уверенную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:15 "Милан" нацелился на одного из лидеров "Ромы" Новости футбола Сегодня, 13:55 "Шахтер" может купить талантливого хорвата Новости футбола Сегодня, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт