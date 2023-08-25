Челси одержал первую победу в сезоне

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Челси” на своем поле разгромил “Лутон”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж” и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

На 17-й минуте счет открыл Рахим Стерлинг, которому голевую передачу отдал Мало Гюсто. В середине второго тайма гол вновь забил Стерлинг, который сделал дубль с паса Гюсто. На 75-й минуте счет до крупного довел Николас Джексон.

“Челси”, набрав четыре очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Лутон” с 0 очков остался на последнем, 20-м месте.

“Челси” – “Лутон” - 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 17 Стерлинг, 2:0 – 68 Стерлинг, 3:0 – 75 Джексон.

“Челси”: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Матсен, 86), Галлахер, Фернандес, Кайседо, Берстоу, Стерлинг, Джексон (Угочукву, 83).

“Лутон”: Камински, Каборе (Даути, 70), Локьер, Белл, Берк (Андерсен, 77), Джайлз, Баркли (Раддок-Мпанзу, 77), Накамба, Чонг (Огбене, 77), Моррис, Адебайо (Браун, 70).

Желтые карточки: Локьер (27), Накамба (30), Фернандес (73), Браун (78), Матсен (90).