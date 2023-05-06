"Челси" одержал гостевую победу в матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Челси” на выезде обыграл “Борнмут” со счетом 3:1.

Победу “аристократам” принесли голы Конора Галлахера, Бенуа Бадьяшиля и Жоау Феликса. У хозяев отличился Матиас Винья.

Украинский полузащитник “Челси” Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, отыграв 63 минуты, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку.

“Челси”, набрав 42 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 39 очками остался на 14-й позиции.

“Борнмут” – “Челси” - 1:3 (1:1)

Голы: Галлахер, 9 - 0:1, Винья, 21 - 1:1, Бадьяшиль, 82 - 1:2, Феликс, 86 - 1:3

“Борнмут”: Нето, Смит, Сенеси, Келли, Винья, Лерма, Кристи (Семеньо, 84), Ротуэлл (Кук, 59), Биллинг (Энтони, 83), Уаттара, Соланке (Брукс, 90).

“Челси”: Аррисабалага, Чалоба, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл (Аспиликуэта, 75), Канте (Лофтус-Чик, 63), Галлахер, Фернандес, Хавертц (Жоау Феликс, 84), Мудрик (Стерлинг, 63), Мадуэке (Зиеш, 76).

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