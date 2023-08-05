"Челси" объявил о переходе защитника сборной Испании

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Брайтона” и сборной Испании Роберта Санчеса.

Английский клуб заплатил за футболиста 23 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Испанский голкипер подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2030 года. В составе “Челси” испанец, скорее всего, станет дублером основного вратаря лондонского клуба Кепы Аррисабалаги, который также вызывается в сборную Испании.

25-летний Санчес является воспитанником академии “Брайтона”. Всего он провел за английский клуб 90 матчей во всех турнирах и пропустил 102 гола. Кроме того, в 29 матчах он не пропускал голов. Он также играл на правах аренды за “Форест Грин Роверс” и “Рочдейл".

Санчес с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча. В обоих матчах он не пропускал голов.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в чемпионате Англии. Таким образом, клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.