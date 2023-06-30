"Челси" объявил о переходе сенегальского нападающего

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Вильярреала” и сборной Сенегала Николаса Джексона.

Английский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 37 миллионов евро. 22-летний форвард подписал с лондонцами контракт до лета 2031 года.

Джексон выступал за “Вильярреал” с 2019 года. Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также играл за “Мирандес”. За сборную Сенегала сыграл три матча и отдал две результативные передачи.