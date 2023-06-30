"Челси" объявил о переходе сенегальского нападающего
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Вильярреала” и сборной Сенегала Николаса Джексона.
Английский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 37 миллионов евро. 22-летний форвард подписал с лондонцами контракт до лета 2031 года.
Джексон выступал за “Вильярреал” с 2019 года. Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также играл за “Мирандес”. За сборную Сенегала сыграл три матча и отдал две результативные передачи.
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