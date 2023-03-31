"Челси" обозначил главную трансферную цель на лето

"Челси" является одним из наиболее заинтересованных клубов в приобретении форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

По информации журналиста Низара Кинселлы, трансфер нигерийского нападающего стал приоритетом лондонцев на летнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше Серии А нигерийский форвард забил 21 гол, являясь лучшим бомбардиром чемпионата.

За нападающего “Челси” придется заплатить сумму, которая будет не менее 150 миллионов евро.