"Челси" неожиданно проиграл в домашнем матче АПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Англии лондонский “Челси” на своем поле проиграл бирмингемской “Астон Вилле” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Олли Уоткинса и Джона Макгинна.

“Астон Вилла”, набрав 41 очко, вышла на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 38 очками опустился на 11-ю позицию.

“Челси” – “Астон Вилла” - 0:2 (0:1)

Голы: Уоткинс, 18 - 0:1, Макгинн, 56 - 0:2

“Челси”: Аррисабалага, Кулибали, Кукурелья (Пулишич, 80), Джеймс, Чилуэлл, Лофтус-Чик (Канте, 57), Ковачич (Галлахер, 80), Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 57), Фернандес, Феликс.

“Астон Вилла”: Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Морено, Макгинн, Дендонкер, Рэмзи, Камара (Чемберс, 46), Дуглас Луис, Буэндиа (Бэйли, 76), Уоткинс.

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