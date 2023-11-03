Челси не заинтересован в подписании вратаря Арсенала

Челси абсолютно не заинтересован в подписании вратаря Арсенала Аарона Рамсдейла, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации от источников, Аарон Рамсдейл в настоящее время не является приоритетом для "синих", и переговоры не ведутся. Более того, Челси в настоящее время вообще не интересуется ни одним из вратарей. Скорее всего, они не будут подписывать никого в январском трансферном окне.

После того как он потерял статус первого вратаря "канониров" в прошлом месяце, 25-летний игрок сейчас борется за эту позицию с Давидом Рая. С момента дебюта Рая против Эвертона 17 сентября, Рамсдейл сыграл всего один матч против Брентфорда в третьем раунде Кубка Карабао. Рамсдейл не играл, когда Арсенал победил Брентфорд со счетом 1:0.

В августе 2021 года Рамсдейл подписал долгосрочный контракт с клубом Арсенал. Через пять дней он дебютировал в выездном матче против Вест Бромвич Альбион в Кубке Карабао. В Премьер-лиге он сыграл свой первый матч 11 сентября, когда Арсенал победил Норидж Сити со счетом 1:0.