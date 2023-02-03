"Челси" не сумел выиграть в лондонском дерби
Новости футбола Сегодня, 16:53
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле сыграл вничью с “Фулхэмом” со счетом 0:0.
“Челси”, набрав 30 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Фулхэм” с 32 очками поднялся на шестую позицию.
“Челси” – “Фулхэм” - 0:0
“Челси”: Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 60), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 84), Маунт (Фофана, 75), Галлахер, Фернандес, Зиеш (Стерлинг, 60), Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 46).
“Фулхэм”: Лено, Тете, Рим, Диоп, Робинсон, Рид, Перейра, Пальинья, Виллиан (Уилсон, 75), Декордова-Рид (Соломон, 75), Митрович.
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