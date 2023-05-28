"Челси" не сумел победить в заключительном туре Премьер-лиги

В матче 38-го тура чемпионата Англии “Челси” и “Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале матча счет открыл Энтони Гордон, но в середине первого тайма хозяева восстановили равновесие благодаря автоголу Кирану Триппьеру.

“Челси”, набрав 44 очка, занял 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ньюкасл” с 71 очком финишировал на четвертом месте и пробился в Лигу чемпионов.

“Челси” – “Ньюкасл” - 1:1 (1:1)

Голы: Гордон, 9 - 0:1, Триппьер, 27 (автогол) - 1:1

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба (Фофана, 46), Холл, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 60), Галлахер (Ковачич, 70), Фернандес, Хавертц (Жоау Феликс, 59), Мадуэке (Пулишич, 88).

“Ньюкасл”: Триппьер, Таргетт (Берн, 75), Андерсон (Майли, 76), Сен-Максимен (Уилсон, 69), Гордон (Мерфи, 69), Исак (Льюис, 88).