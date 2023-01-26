"Челси" не сумел купить полузащитника "Эвертона"
Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Амаду Онана/Автор неизвестен
Бельгийский полузащитник ливерпульского “Эвертона” Амаду Онана отказался перейти в лондонский “Челси”, сообщает Het Nieuwsblad.
По сведениям источника, футболист не хочет менять клуб в зимнее трансферное окно. При этом “аристократы” были готовы заплатить за него солидную компенсацию.
В нынешнем сезоне 21-летний Онана провел за “Челси” 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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