"Челси" не сумел купить полузащитника "Эвертона"

Бельгийский полузащитник ливерпульского “Эвертона” Амаду Онана отказался перейти в лондонский “Челси”, сообщает Het Nieuwsblad.

По сведениям источника, футболист не хочет менять клуб в зимнее трансферное окно. При этом “аристократы” были готовы заплатить за него солидную компенсацию.

В нынешнем сезоне 21-летний Онана провел за “Челси” 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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