"Челси" не согласился продать свою звезду в "МЮ"

"Челси" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере полузащитника Мэйсона Маунта.

Как пишет The Telegraph, “МЮ” хотел приобрести англичанина за € 45 млн.

"Манчестер Юнайтед" уверен, что Маунт не продлит контракт с "Челси" и готов вести переговоры до победы.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за “Челси”, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт истекает в июне 2024 года.