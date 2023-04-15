“Челси” не собирается продавать молодого таланта

Лондонский “Челси” не собирается продавать своего защитника Леви Колвилла в ближайшее время.

Как пишут СМИ, футболист не уйдет из команды даже несмотря на стороны других клубов, в числе которых “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”.

Напомним, что соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года.

Колвилл в настоящее время находится на аренде в “Брайтон”, где является ключевым игроком.