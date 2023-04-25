"Челси" не сможет подписать голкипера "Боруссии"

У голкипера "Боруссии" Грегора Кобеля перебраться в "Челси" летом скорее всего не получится так как руководство клуба имеет более привлекательные кандидатуры на позицию вратаря.

Если верить Флориану Плеттенбергу, интерес "Челси" определенно есть, но он пока не конкретизировался.

Кобеля также ранее связывали с мюнхенской "Баварией".