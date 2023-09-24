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Челси не смог забить уже в 13-м матче Премьер Лиги в этом году

Новости футбола Сегодня, 13:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Челси не смог забить уже в 13-м матче Премьер Лиги в этом году Фото: twitter.com/premierleague/ Автор неизвестен

Лондонский Челси сегодня в рамках шестого тура английской Премьер Лиги на Стэмфорд Бридж принимал Астон Виллу. Команды продемонстрировали достаточно интересный футбол. Последние полчаса в этом матче «синие» играли в меньшинстве, а единственный гол Олли Уоткинса принес победу гостям.

Этот матч стал для Челси уже 13-м в этом календарном году, в котором команда не сумела забить в ворота соперников. Это наибольшее количество случаев, когда им не удалось забить за один год в Премьер Лиге с 1995 года. Тогда эта серия состояла из 14-ти матчей. То есть, следующий матч, в котором Челси не забьет в рамках АПЛ, станет повторением антирекорда.

После назначения Маурисио Почеттино, болельщики команды надеялись на улучшение результатов, но Челси продолжает падение. В текущем сезоне команда набрала лишь 5 очков в стартовых шести турах чемпионата. Это худший старт команды за всю историю ее выступлений в Премьер Лиге. Также «синие» забили всего 5 голов в этих поединках — это худший показатель с сезона 1995/1996.

Стоит отметить, что Челси в 2023 году побеждал лишь в шести матчах. Таким образом команда становится все ближе к новым антирекордам.

Следующий поединок команда Почеттино проведет 27 сентября. Это будет матч Кубка английской Лиги против Брайтона.

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