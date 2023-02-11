"Челси" не смог победить в лондонском дерби

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” и “Челси” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 16-й минуте счет открыл Жоау Феликс, но в середине первого тайма равновесие восстановил Эмерсон.

“Челси”, набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 20 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Вест Хэм” – “Челси” - 1:1 (1:1)

Голы: Феликс, 16 - 0:1, Эмерсон, 28 - 1:1

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Керер, Агерд (Джонсон, 80), Эмерсон, Райс, Лукас Пакета (Соучек, 14), Антонио (Ингз, 67), Бенрахма (Даунс, 67), Боуэн.

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Галлахер, 79), Мудрик (Зиеш, 67), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс, Мадуэке (Маунт, 68).

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