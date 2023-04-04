"Челси" не смог обыграть "Ливерпуль" в матче АПЛ

В перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии “Челси” и “Ливерпуль” сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский полузщитник “аристократов" Михаил Мудрик вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.

“Челси”, набрав 38 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ливерпуль” с 42 очками остался на девятой позиции.

“Челси” – “Ливерпуль” - 0:0

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл (Мудрик, 78), Ковачич, Канте (Галлахер, 69), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс (Стерлинг, 85).

“Ливерпуль”: Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Гакпо, 79), Диогу Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Милнер, 79).

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