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"Челси" не оставляет надежд подписать топ-форварда

Новости футбола Сегодня, 03:11
"Челси" не оставляет надежд подписать топ-форварда Фото: твиттер Челси

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену.

Как пишет источник, лондонский клуб готов предложить не менее €100 млн за трансфер африканского футболиста.

В его услугах лично заинтересован новый тренер "Челси" Маурисио Почеттино.

Напомним, что “Челси” уже усилил состав хавбеком Николасом Джексоном и форвардом Кристофером Нкунку во время летнего трансферного окна, однако клуб всё еще заинтересован в приобретении топ-форварда уровня Осимхена.

24-летний Осимхен перешел в "Наполи" из "Лилля" в сентябре 2020 года за €75 млн. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 31 гол и оформив три голевые передачи в 39 матчах. Он помог “Наполи” впервые за 30 с лишним лет выиграть чемпионат Италии.

Соглашение Осимхена с итальянским клубом истекает летом 2025 года, а его рыночная стоимость порталом Transfermarkt оценивается в €120 млн.

При этом в услугах африканского футболиста также интересуются и другие европейские топ-клубы, в числе которых “Бавария” и ПСЖ.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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