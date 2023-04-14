"Челси" не оставляет надежд переманить звезду "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Гави остается в сфере интересов лондонского "Челси".

Как пишет AS, английский клуб готов сделать испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, если трансфер состоится в ближайшее время.

Боссы “синих” уверены в том, что "Барселона" из-за финансовых проблем может не отказаться от выгодного предложения.

В данный момент стоимость испанца оценивают в 90 миллионов евро, а срок действия его контракта истекает летом 2026 года.