"Челси" не может победить в семи матчах подряд

"Челси" продолжает свою катастрофическую серию матчей без победы, после поражения от "Реала" в Лиге чемпионов со счетом 0:2.

Для английского клуба это седьмой официальный матч подряд, в котором лондонцы не смогли добыть победу.

Неудачная серия команды из Лондона длится с 18 марта, когда “синие” сыграли вничью в матче АПЛ против "Эвертона" (2:2).

Интересно, что в последних семи матчах команда забила всего три гола и пропустила 11.