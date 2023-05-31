"Челси" не может договориться о контракте с ключевым игроком

“Челси” и хавбек команды Нголо Канте не могут договориться о новом трудовом соглашении.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры длятся уже несколько месяцев, но пока ситуация остается неопределенной.

Все идет к тому, что другие клубы заинтересуются хавбеком и сделают ему более выгодное предложение.

В услугах игрока уже заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии.