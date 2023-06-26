"Челси" не хочет отдавать Лукаку в аренду

Лондонский “Челси” не собирается отдавать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в аренду.

В клубе готовы рассмотреть только полноценную продажу своего форварда.

За игрока лондонцы хотят получить от 40 до 50 миллионов евро.

Сам же игрок уже заявил, что хотел бы вернуться в “Интер", за который в прошлом сезоне он провел 25 матчей в Серии А, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.