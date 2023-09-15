Челси назвал сумму, за которую продаст Кепу в Реал

Если Реал Мадрид захочет сохранить Кепу у себя, то им придется заплатить 25 миллионов евро Челси, сообщает Sport.es.

Испанская команда срочно подписала Кепу из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа. Аренда рассчитана на один сезон, однако Челси назвал сумму, за которую он готов продать испанца. Синие оценили голкипера в 25 миллионов евро, действующий контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Сам Кепа хочет остаться в Мадриде и выступать с Реалом, однако испанская команда не хочет платить более 18 миллионов за голкипера. Контракт с еще одним вратарем Луниным истекает и не будет продлен, поэтому Реал будет искать второго голкипера.

Кепа понимает, что Куртуа вернется в состав и станет основным голкипером, однако хочет остаться и бороться за состав. У Кепы есть десять месяцев, чтобы зарекомендовать себя в Реале и показать, что он может поставить бельгийца в неприятности.

Напомним, что в августе 2018 года Кепа Аррисабалага перешел в лондонское «Челси» за 80 млн евро, став самым дорогим вратарем в истории футбола. За это время он провел 109 матчей и выиграл Лигу Чемпионов.