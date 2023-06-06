Лондонский "Челси" назвал две главные цели на летнее трансферное окно.

По информации таблоида Daily Mail, в шорт-лист "пенсионеров" попали полузащитники Ромео Лавиа из “Саутгемптона” и Мойсес Кайседо, представляющий “Брайтон”.

По данным источника, трансфер последнего оценивается в 90 миллионов евро. В то же время за Лавиа придется заплатить от 45 до 60 миллионов евро.

За минувший сезон Мойсес провел 43 игры во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. У Лавиа аналогичные показатели, но в 35 матчах.