"Челси" назначил нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 13:12
Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.
“Аристократы” заключили со специалистом контракт до окончания нынешнего сезона. На этом посту он сменил уволенного Грэма Поттера.
Стоит отметить, что ранее Лэмпард уже возглавлял “Челси” с 2019 по 2021 годы. Также он тренировал “Дерби Каунти” и “Эвертон”.
“Челси”, набрав в 29 турах 39 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В ¼ финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с “Реалом”.
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