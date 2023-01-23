"Челси" нацелился на талантливого француза

“Челси” проявляети интерес к защитнику “Лиона” Мало Гюсто, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трнасферное окно. В составе “аристократов” он может заменить травмированного защитника Риса Джеймса. Игроком также интересуются “Бавария” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 19-летний Гюсто провел за “Лион” 15 матчей в чемпионате Франции, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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