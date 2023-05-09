"Челси" нацелился на суперталанта из "Барселоны"

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Испании Гави, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с трансфером игрока летом. На подписании футболиста настаивает лично возможный будущий главный тренер “аристократов” Маурисио Почеттино. “Челси” может воспользоваться тем, что Ла Лиги отменила регистрацию контракта Гави с “Барселоной”. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, молодой испанец не хочет уходить из клуба.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Вест Хэм" назвал условия продажи Райса.