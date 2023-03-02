"Челси" нацелился на одного из лучших форвардов Европы

Лондонский “Челси” хочет купить нападающего неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Аристократы” готовы платить африканцу зарплату в размере девяти миллионов евро в год после уплаты налогов. Итальянцы могут согласиться продать игрока за 100-130 миллионов евро. Форвардом также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 25 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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