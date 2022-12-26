"Челси" нацелился на одного из лидеров сборной Португалии

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликсу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Интерес к игроку также проявляют “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал”. Ранее сообщалось, что “Атлетико” хочет получить за португальца 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Челси" может подписать форварда "Лилля".