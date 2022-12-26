"Челси" нацелился на одного из лидеров сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен
Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликсу, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Интерес к игроку также проявляют “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал”. Ранее сообщалось, что “Атлетико” хочет получить за португальца 140 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Челси" может подписать форварда "Лилля".
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Новости футбола Сегодня, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Новости футбола Сегодня, 16:35 Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей
Новости футбола Сегодня, 15:42 Украина подала заявку на проведение чемпионата мира 2030 года
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Ньюкасл" одержал крупную победу и обошел "Манчестер Сити"
Новости футбола Вчера, 16:42 Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря Новости футбола Сегодня, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" Новости футбола Сегодня, 16:35 Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей Новости футбола Сегодня, 16:15 "Челси" может купить полузащитника сборной Англии Новости футбола Сегодня, 15:55 Защитник "Ливерпуля" Робертсон установил рекорд АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:42 Украина подала заявку на проведение чемпионата мира 2030 года Новости футбола Сегодня, 15:30 "Челси" нацелился на одного из лидеров сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 14:55 "Ювентус", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд поборются за воспитанника "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:42 Ибрагимович рассказал, где будет жить после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 14:28 "Ливерпуль" уверенно победил "Астон Виллу"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 28 дек 2022 Осер - Монако прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 28 декабря 2022 года Футбол 28 дек 2022 Лидс - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 28 декабря 2022 года Футбол 27 дек 2022 Челси - Борнмут прогноз и ставка на матч Премьер-Лиги Англии 27 декабря 2022 года Футбол 27 дек 2022 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 27 декабря 2022 года Футбол Сегодня Лестер - Ньюкасл прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Сегодня Брентфорд - Тоттенхэм прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Вчера Галатасарай - Истанбулспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол Вчера Коньяспор - Аланьяспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года