“Челси” нацелился на капитана и главного бомбардира "Интера"

“Челси” заинтересован в приобретении капитана “Интера” Лаутаро Мартинеса.

По информации от журналиста Экрема Конура, лондонский клуб уже подготовил первое предложение по трансферу 25-летнего нападающего.

В этом сезоне аргентинец выиграл ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины и вышел в финал Лиги чемпионов с “Интером”.

Всего он провел 52 матча в футболке итальянского во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 5 голевых передач.