"Челси" нацелился на хорватского защитника, которым интересуется "Барселона"

“Челси” проявляет интерес к защитнику “Селтика” и сборной Хорватии Йосипу Юрановичу, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести хорвата в том случае, если основному защитнику команды Рису Джеймса понадобится операция. Ранее сообщалось, что Юранович также входит в сферу интересов “Барселоны”.

В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик” 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.

Не пропустите: Кроос склоняется к завершению карьеры.