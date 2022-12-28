"Челси" нацелился на хорватского защитника, которым интересуется "Барселона"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Йосипа Юрановича/Автор неизвестен
“Челси” проявляет интерес к защитнику “Селтика” и сборной Хорватии Йосипу Юрановичу, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб может приобрести хорвата в том случае, если основному защитнику команды Рису Джеймса понадобится операция. Ранее сообщалось, что Юранович также входит в сферу интересов “Барселоны”.
В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик” 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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