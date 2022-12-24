“Челси” нашел замену Канте в Испании

“Челси” нацелился на хавбека “Реал Сосьедада” Мартина Субаменди.

Как сообщает Fichajes, в этом игре “синие” видят замену французскому полузащитнику Нголо Канте, который из-за травмы выбыл как минимум до февраля 2023 года.

Кроме того, даже после восстановления Канте вряд ли станет продлевать с клубом.

23-летний Субаменди отыграл за басков 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.