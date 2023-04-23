"Челси" нашел способ переманить лидера "Милана"

Лондонский “Челси” хочет купить нападающего “Милана” и сборной Португалии Рафаэла Леау, сообщает A Bola.

По сведениям источника, английский клуб готов выплатить штраф за форварда, который должен 20 миллионов евро “Спортингу” за расторжение контракта в одностороннем порядке. Что касается трансфера португальца, то “аристократы” могут заполучить его по сниженной цене, так как контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан" 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

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