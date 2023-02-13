"Челси" нашел нового вратаря в АПЛ

“Челси” проявляет интерес к вратарю “Брентфорда” Давиду Райе, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. Стоит отметить, что испанца можно будет купить по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Райя провел за “Брентфорд” 23 матча во всех турнирах и пропустил 30 голов.

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