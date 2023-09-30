Челси нашел нового титульного спонсора

Челси наконец объявил о спонсорском соглашении. Новым титульным спонсором стала компания по сбору спортивных данных Infinite Athlete после того, как Премьер-лига подписала с ней соглашение.

We’re proud to announce an extended partnership with innovative sports technology company @IAAthlete, who are our front of shirt partner for the season. 🤝 ♾ — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, 2023

В первых матчах сезона «синие» играли без титульного спонсора, поскольку клуб искал коммерчески выгодное соглашение. Сделка с Infinite Athlete подписана на один сезон стоимостью£40 млн (€46 млн) была заключена с компанией более месяца назад, до получения разрешения Премьер-лиги, которое наконец было получено в среду.

Челси потребовалось некоторое время дабы найти подходящего спонсора. Соглашение с Paramount+ сорвалось из-за правил трансляций в Премьер-лиге, а предложение от онлайн-казино Stake было негативно воспринято фанатами.

Сообщается, что Челси сыграет в футболках с нанесением нового титульного спонсора уже в ближайшем матче с Фулхэмом в понедельник. Первыми же на поле с новым спонсором выйдет женская команда Челси уже в воскресном матче с Тоттенхэмом на Стэмфорд Бридж.