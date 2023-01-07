"Челси" нашел альтернативу Мудрику в Бундеслиге

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. “Аристократы” рассматривают испанца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить полузащитника “Шахтера” Михаила Мудрика.

В нынешнем сезоне 24-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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