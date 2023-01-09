"Челси" нашел альтернативу Энцо Фернандесу в АПЛ

“Челси” проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику “Саутгемптона” Ромео Лавиа, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. “Аристократы” рассматривают кандидатуру бельгийца в качестве альтернативы аргентинскому полузащитнику “Бенфики" Энцо Фернандесу, за которого требуют 120 миллионов евро.

Стоит отметить, что прошлым летом “Саутгемптон” уже отказал “Челси” в продаже Лавиа за 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Лавиа провел за “Саутгемптон” девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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