"Челси" нанял в клуб необычного специалиста

В “Челси” будет работать специалист по развитию лидерских качеств. Его главная задача - поменять менталитет команды.

По данным The Telegraph, речь идет о назначении специалиста Джилберта Энока, который 22 года вырабатывал лидерские качества у игроков сборной Новой Зеландии по регби.

Боссы “Челси” надеются на то, что Энока сможет выработать у игроков менталитет победителя.

Интересно, что сборная Новой Зеландии по регби за время работы добилась значительных успехов, выиграв два чемпионата мира кряду.