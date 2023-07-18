"Челси" надолго потерял защитника, которого купил за 80 млн евро

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте сообщила о травме французского защитника Уэсли Фофана.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. В связи с этим француз перенес операцию и уже начал курс реабилитации. Ожидается, что срок восстановления игрока составит не менее шести месяцев.

22-летний Фофана выступает за “Челси” с 2022 года. Он перешел в лондонский клуб из “Лестера”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за “Челси” 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2029 года. Ранее он также играл за “Сент-Этьен”.

Фофана летом 2023 года впервые был вызван в сборную Франции. Он сыграл все 90 минут в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборной Гибралтара (3:0).

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.