"Челси" надеется сохранить Канте и Жоржиньо

Полузащитники “Челси” Н'Голо Канте и Жоржиньо могут подписать новые контракты с клубом.

Как пишет The Times, англичане не собираются отпускать звездных футболистов бесплатно. Отметим, что контракты обоих заканчиваются ближайшим летом, а значит они получат статус свободных агентов, если не продлят соглашение.

В “Челси” в то же время надеются сохранить игроков, чтобы потом продать.

Отметим, что Канте последний раз выходил на поле 14 августа, а Жоржиньо провёл в текущем сезоне 20 матчей и забил три гола.